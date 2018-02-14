وفضل مدرب سان جرمان، أوناي إيمري، قوة الشاب بريسنيل كيمبيمبي (22 عاما) الذي ينتظر خوض مباراته الأولى مع منتخب فرنسا، على خبرة سيلفا (34 عاما).

كما دفع بلاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو (21 عاما)، فيما جلس الأرجنتيني المتألق أخيرا إنخل دي ماريا خارج التشكيلة الأساسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

أما الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، حامل الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (12 مرة)، ففضل إشراك إيسكو على حساب بيل، من أجل السيطرة على الاستحواذ في الوسط.

ويشارك بشكل أساسي مع ريال مدريد كل من كيلور نافاس وسيرجيو راموس وفاران وناتشو ورونالدو وتوني كروس وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش ومارسيلو وكاسيميرو وإيسكو.