وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 1348.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1319.35 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 20 دولارا، أو 1.5 بالمائة، إلى 1350.40 دولار للأوقية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.