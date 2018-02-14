وندد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست"، مزيان مريان، بتدني القوة الشرائية للعمال، قائلا إن الاحتجاجات "تستهدف دفع الحكومة إلى بدء مفاوضات حول زيادات عاجلة في الرواتب".

وأغلقت معظم مدارس الجزائر العاصمة في خضم الإضراب، وكانت هناك طوابير طويلة عند المستشفيات، فضلا عن معاناة المواطنين لسحب أموال من ماكينات الصراف الآلي، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.