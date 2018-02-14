ونشرت قناة "سامسونغ موبايل كوريا" على يوتيوب مقاطع فيديو ترويجية للهاتفين الجديدين للشركة الكورية الجنوبية "إس 9" و"إس 9 بلس".

ولم تكشف الشركة، إلى حدود الساعة، عن أهم الخصائص والمواصفات التي سيتميز بها الجهاز الجديد، إلا أنه يمكن التقاط بعضها من الفيديوهات المنشورة.

ويظهر الفيديو الأول أن كاميرا الهاتف ستوفر خاصية "إبطاء الحركة". وتتوقع تقارير إعلامية أن الكاميرا سيكون بإمكانها إبطاء حركة الفيديو بسرعة تصل إلى 1000 إطار في الثانية.

وفي الفيديو الثاني، يَظهر شخصان يسيران في الغابة في الظلام، قبل أن يتوقفان لالتقاط صورة، ومع ذلك تظهر الصورة بشكل جيد، وهو ما يبرز قدرات الإضاءة المنخفضة في الجهاز.

المقطع الثالث والأخير، يظهر شخص في مجموعة من الوضعيات (يصرخ في المسرح – يلعب ألعاب فيديو – يقوم بتمارين رياضية)، وفي نهاية الفيديو يتحول وجهه إلى "رمز تعبيري" بخاصية "3 دي"، وهو ما يلمح إلى أن الجهاز سيعتمد على رموز "أنيموجي" جديدة كما هو الحال في آيفون X.

يشار إلى أن سامسونغ وجهت للعديد من الفعاليات دعوة لحضور حدث إعلان هاتفها الجديد، وذلك يوم 25 فبراير خلال المؤتمر العالمي للهواتف.