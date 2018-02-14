وقالت مصادر عسكرية إن الصواريخ التي تم العثور عليها هي 6 صواريخ، يزن الواحد منها 500 كلغ، و5 صواريخ أخرى وزن الصاروخ الواحد منها 200 كلغ.

وخاضت قوات الشرعية والمقاومة اليمنية مسنودة بطائرات التحالف العربي، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

وتمكنت قوات الجيش ومقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، من استهداف عدد من المواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات الانقلابية في جبهة ميدي بمحافظة حجة.