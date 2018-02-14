وقال زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد: "ذهبت وأجبت عن جميع الأسئلة كأي مواطن ملتزم بالقانون تطلب منه الشرطة مساعدتها في الوصول إلى الحقيقة"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف أن نتانياهو "يجب أن يخلي منصبه" من أجل مصلحة البلاد، مضيفا: "من المستحيل أن تحكم وأنت تقضي معظم أوقاتك مع محاميك أو في الرد على الصحافة".

وجاءت تصريحات لبيد، الأربعاء، بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الرشوة وخيانة الثقة لنتانياهو.