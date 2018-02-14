وبدأت الشرطة الأميركية تحقيقا في إطلاق النار الذي لم تعرف دوافعه بعد.

وبثت محطة "إن بي سي نيوز" صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التي تحمي هذا المجمع الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة.

وشوهد شخص وثقت يداه يجلس على حافة الرصيف. وقال ناطق باسم وكالة الأمن القومي إن الوضع تحت السيطرة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ بإطلاق النار قرب وكالة الأمن القومي الأميركي.