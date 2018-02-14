أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أصيب 3 أشخاص بالرصاص، وألقت الشرطة القبض على آخر في واقعة إطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن القومي في ولاية ماريلاند الأميركية يوم الأربعاء.
وبدأت الشرطة الأميركية تحقيقا في إطلاق النار الذي لم تعرف دوافعه بعد.
وبثت محطة "إن بي سي نيوز" صورا لسيارة سوداء اصطدمت بالحواجز التي تحمي هذا المجمع الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة.
وشوهد شخص وثقت يداه يجلس على حافة الرصيف. وقال ناطق باسم وكالة الأمن القومي إن الوضع تحت السيطرة.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ بإطلاق النار قرب وكالة الأمن القومي الأميركي.