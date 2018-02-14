وبذلك انخفضت فجوة الحساب الجاري بمقدار 4.36 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، حسب بيانات البنك المركزي الصادرة، الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن العجز السنوي في تركيا بلغ 47.1 مليار دولار خلال 2017، مقارنة مع 32.6 مليار دولار في العام السابق.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الإيرادات من السفر تحت ميزانية الخدمات بمقدار 80 مليون دولار، ليبلغ إجمالي صافي الإيرادات 780 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما زاد صافي التدفقات الخارجية من إيرادات الاستثمارات الأساسية إلى 208 ملايين دولار، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016.

وارتفعت التدفقات الداخلية من رصيد الدخل الثانوي بمقدار 17 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ إجمالي حجمها 240 مليون دولار.