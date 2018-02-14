وذكر جيفري أدامز المتحدث باسم الخدمة السرية في بيان أنه تم العثور على عبوة "تضم مسحوقا غير معروف" في مقر الصندوق العالمي للحياة البرية في واشنطن، وهو منظمة لا تستهدف الربح.

وذكرت قناة محلية تابعة لفوكس نيوز أنه لم يعرف بعد ما إذا كان أوباما كان موجودا في مكتبه بالمبنى وقت الواقعة.

وقالت فوكس إن العبوة كانت مرسلة بالبريد إلى الصندوق العالمي للحياة البرية.

وقال أدامز: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن العبوة لم ترسل إلى أي شخص أو جهة تخضع لحماية الخدمة السرية".

وأضاف: "تبين أن المسحوق غير ضار"، مشيرا إلى أن الخدمة السرية ستجري مزيدا من التحقيقات في الواقعة.

ويوم الاثنين نقلت فانيسا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى بعد تعرضها لمسحوق مريب وصلها في رسالةل منزل الأسرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تبين للشرطة أيضا أن المسحوق غير ضار.