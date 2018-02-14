أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال متحدث باسم الكرملين، الأربعاء، إنه لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا، مشيرا إلى أن "لا صلة لهم بالقوات المسلحة الروسية".