أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال متحدث باسم الكرملين، الأربعاء، إنه لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا، مشيرا إلى أن "لا صلة لهم بالقوات المسلحة الروسية".
وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية قوله الأربعاء إن التقاريرالإعلامية عن سقوط مئات القتلى الروس خلال المعارك في سوريا "تضليل معتاد".
وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذي ظهرت فيه تقارير إعلامية تقول فيها أن عدداً كبيراً من المواطنيين الروس لقوا مصرعهم في الغارات الجوية التي قام بها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا يوم 7 فبراير الماضي.