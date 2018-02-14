وتوقع الجارحي أن تكون القيمة ما بين مليار و1.5 مليار يورو في أبريل المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنة)، بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة.

ولفت الجارحي إلى أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2018/2017.