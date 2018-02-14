وذكرت "رويترز" أن لحظة مرعبة عاشها الركاب حين كانت الطائرة تمر فوق المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن السبب هو انفجار غلاف أحد المحركات.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران، تشارلز هوبارت، إن الرحلة رقم 1175، التي كان على متنها أكثر من 370 شخصا، هبطت بسلام في مطار هونولولو الدولي بولاية هاواي الأميركية.

وأضاف "أعلن ربان الطائرة حالة طوارئ بعد الشعور باهتزاز المحرك.. لكنهم هبطوا بسلام ودون وقوع إصابات".

وكتبت الراكبة ماريا فالاتشي على حسابها في تويتر "كانت اللحظة الأكثر رعبا في حياتي". وأرفقت التغريدة بصور تظهر محرك الطائرة بدون غطاء.