وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن باريس سان جرمان هو الفريق الوحيد الذي يواجه ريال مدريد دون أن يطيح به الفريق الملكي خارج المسابقات الأوروبية خلال مواجهات الفريقين.



وأضافت الصحيفة أن المواجهتين الأخيرتين بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فاز الفريق الملكي في مباراة وتعادلا في أخرى، ولكن سان جيرمان تأهل لدور الـ16 في الموسم قبل الماضي.



وكانت بداية الصدام بين ريال مدريد وسان جرمان في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1992-1993 وحقق الفريق الملكي الفوز بنتيجة 3-1 قبل الخسارة 4-1 في مباراة الإياب، بحسب ما ذكر موقع "كوورة" الرياضية.



والمواجهة الثالثة بين ريال مدريد وسان جرمان، كانت في ربع نهائي بطولة أبطال الكؤوس موسم 1993-1994 وفاز سان جيرمان بهدف في سانتياجو برنابيو، وتعادل الفريقين في لقاء الإياب 1-1.



كما أشارت "آس" إلى أن النادي الملكي حافظ على شباكه نظيفة في 14 مباراة من أصل 39 مباراة خلال الموسم الجاري.



وأوضحت في نهاية تقريرها بأن أوناي إيمري، مدرب باريس سان ج=رمان حقق 5 انتصارات وخسر 14 وتعادل في لقاء خلال 20 مباراة أمام ريال مدريد، وعندما حل ضيفًا على معقل الميرنغي في مدريد مع الأندية التي عمل بها، خسر 9 مباريات، وخرج بتعادل وحيد.