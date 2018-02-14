وسجل جيمس 14 من 23 رمية خلال اللعب ومرر ثماني كرات حاسمة كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة ليصل بذلك للمرة 417 في مسيرته التي يسجل فيها 30 نقطة أو أكثر خلال اللقاء..

وهذه المرة الخامسة خلال الموسم الجاري التي يسجل فيها جيمس 35 نقطة على الأقل.

وأضاف جيه.آر سميث ست رميات ثلاثة وبلغت نسبة الرميات الثلاثية لكافاليرز 44.4 بالمئة. وسجل كليفلاند 15 رمية ثلاثية على الأقل للمرة 15 في موسم 2017-2018.

وحقق كافاليرز فوزه الرابع على التوالي واستمر تطور مستواه بعد إبرام عدة صفقات مؤثرة في فترة الانتقالات منذ أيام قليلة.

وسجل رودني هود 14 نقطة وأضاف جوردان كلاركسون العدد ذاته كما سجل لاري نانس 13 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة. وساهم جورج جيل بتسجيل سبع نقاط ليشترك الرباعي الجديد معا في تسجيل 48 نقطة.

وتصدر بول جورج قائمة مسجلي النقاط في ثاندر برصيد 25 نقطة وعاد كارميلو أنطوني بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة فيكاحله الأيمن وسجل 24 نقطة.

وخسر أوكلاهوما سيتي للمرة السادسة في 18 مباراة وأهدر 24 من35 رمية ثلاثية.