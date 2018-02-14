واحتجزت وكالة مكافحة المخدرات البرتغالية رجلا برازيليا يحمل كيسين يشبهان الوسادة، وكان يخفيهما تحت ملابسه الداخلية.



وفي وقت لاحق، ألقي القبض على رجل آخر في محطة قطار للاشتباه في أنه سيتلقى المخدرات.



ولم يتضح بعد كيف اكتشفت الشرطة وجود المخدرات.



وقالت الشرطة ان الكوكايين كان مخبأ في أرداف اصطناعية.



ولا يتم تجريم حيازة المخدرات واستخدامها في البرتغال، غير أنه بسبب الإتجار بالمخدرات قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.