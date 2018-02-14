وذكر الباكر أن المقاطعة الجوية والبرية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين وجهت ضربة لعائدات الشركة.

وقال لوكالة أسوشييتد برس:" قمنا بزيادة نفقات الصيانة لأننا أصبحنا نسلك طرقا أطول في الطيران، واستهلكنا المزيد من الوقود، لذا فإن التكلفة زادت".

وأضاف:" لقد صرحت من قبل أن الخطوط ستمنى بخسائر هذا الهام بسبب المقاطعة".

وأظهرت بيانات رسمية في نوفمبر أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي علي دعم العملة المحلية، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس الماضي، أي بمقدار 4 مليارات في الشهر تقريبا.

وقاطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطر بسبب دعهما للإرهاب وتمويل جماعات متشددة في أكثر من دولة في المنطقة، إلى جانب استضافتها كيانات وشخصيات إرهابية.