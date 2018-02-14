وتمكن كين من تقليص الفرق من ثنائية نظيفة إلى هدفين مقابل هدف لصالح يوفنتوس بتسجيله هدفاً لتوتنهام، قبل أن يعادل كريستيان إيركسن النتيجة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

ووصل كين إلى الهدف التاسع له في دوري أبطال أوروبا، ليكون أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل هذا العدد من الأهداف في أول تسع مباريات له فيها.

وتمكن اللاعب الإنجليزي من تخطي نظيره الإيطالي ونجم يوفنتوس وإي سي ميلان السابق والذي سجل أول تسعة أهداف له في 10 مباريات، أي بفارق مباراة واحدة، بحسب موقع "سبورت 360" الرياضي

ويتفوق كين وإنزاجي على الثنائي الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي وهداف ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كرستيانو رونالدو في أول تسع مباريات لهما.

واكتفى ميسي بتسجيل هدفين فقط في أول تسع مباريات له في البطولة ذات الأذنين، بينما لم يسجل رونالدو أي هدف في أول تسع مباريات له فيها.