وهذه أول مذكرة تفاهم غير ملزمة بشأن المساعدات الخارجية الثنائية فاوضت عليها إدارة الرئيس ترامب، في إشارة إلى استمرار التزام الولايات المتحدة باستقرار الأردن وازدهاره وأمنه.

ويمثل مبلغ 1.275 مليار دولار أميركي سنوياً زيادة بمقدار 275 مليون دولار سنوياً عن مذكرة التفاهم السابقة لدعم جهود الأردن الرامية إلى تعزيز الرخاء والأمن لجميع مواطنيها.

ويؤكد التزام مذكرة التفاهم على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في دعم الاستقرار الإقليمي وحمايته ودعم الأهداف الأميركية، مثل الحملة العالمية لهزيمة داعش والتعاون في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون المهمة في القطاعين الاقتصادي والدفاع وتدعم بشكل مباشر خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي للملك عبد الله الثاني، مع التخفيف في الوقت عينه من تأثير اللاجئين السوريين والعراقيين على المجتمع الأردني.