إلا أن اللقاء المرتقب بين العملاقين يحمل أهمية خاصة للاعب برشلونة الإسباني السابق، حيث يقام وسط تكهنات قوية بانتقاله إلى الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري، في حال نجح في قيادة الفريق الباريسي للتتويج بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وأصبح نيمار (26 عاما) أغلى لاعب في العالم على الإطلاق، بعدأن دفع باريس سان جرمان 222 مليون يورو لضمه من برشلونة، رغم اهتمام ريال مدريد باللاعب منذ أن كان عمره 13 عاما.

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مؤخرا، إن النادي حاول ضم نيمار قبل انتقاله للغريم برشلونة في 2013، وجدد رغبته في شراء اللاعب البرازيلي للفريق.

وأحرز نيمار 28 هدفا في 27 مباراة في كل المسابقات لصالح فريقه المنفرد بصدارة الدوري الفرنسي، رغم أنه لم يبد سعيدا في كثير من الأحيان بوجوده في صفوف النادي الباريسي، كما أن علاقته بزميله في الهجوم إدينسون كافاني ليست على ما يرام.

وبعد أن نجح في إحراز لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، يعاني ريال مدريد من تراجع مستواه بشدة، ويتأخر حاليا بفارق 17 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

ويبدو أن الفوز على باريس سان جرمان سيكون الفرصة الأخيرة للمدرب زين الدين زيدان للحفاظ على منصبه.

وعادة ما يرفض المدرب الفرنسي التعليق على تكهنات انتقال اللاعبين، لكنه أثنى على المهاجم البرازيلي الشهر الماضي وقال: "إنه لاعب محبوب من جميع عشاق كرة القدم".

كما أبدى البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد حماسه لانضمام مواطنه وزميله في منتخب البرازيل لصفوف بطل أوروبا 12 مرة، وقال لموقع "سبورتي إنتراتيفو" البرازيلي الأسبوع الماضي: "أحب أن أرى نيمار بين صفوف ريال مدريد وأعتقد أنه سيتأقلم بشكل مثالي مع الفريق".