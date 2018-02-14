وبحسب فرانشيسكو جيرينمو، مدير الأبحاث في مؤسسة الخدمات المالية "IDC"، فإن إجمالي مبيعات هواتف بيكسل بما فيها الجيل الثاني بلغت تحديدا 3.9 مليون جهاز، منذ طرحها بالأسواق للمرة الأولى في أكتوبر 2016، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج".

ولا تمثل هذه الأرقام سوى شريحة بسيطة من سوق الهواتف الذكية حول العالم والذي يتضمن أكثر من مليار ونصف المليار جهاز تقريبا، كما أنها تعادل إجمالي ما تبيعه شركة أبل من هواتف آيفون في أسبوع.

ورغم من قلة المبيعات إلا أن المحللين يرون غوغل تسير في المسار الصحيح، إذ ارتفعت حصتها في السوق الأميركي تحديدا من 1.8 إلى 2.8 في المئة في 2017.

كما أن استحواذها مؤخرا على فريق التصميم لهواتف "إتش تي سي" نظير أكثر من مليار دولار يعد بتقديم الشركة لهواتف أقوى مستقبلا خلال العام الجاري.