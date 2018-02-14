وقالت الوكالة إن الهيئة الاتحادية للجمارك في إمارة الشارقة أحبطت عملية تهريب نوعية، بمركز جمارك خطم ملاحة الحدودي.

وتعود واقعة ضبط المتسللين إلى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، بعد أن تم تمرير الشاحنة على جهاز تفتيش الشاحنات بالأشعة السينية، في خطوة اعتيادية.

ومن خلال الفحص تبين وجود 22 شخصا، هم 21 آسيويا وفتاة من جنسية أفريقية، مختبئون داخل خلاطة الإسمنت، معرضين أنفسهم للخطر في سبيل الدخول إلى الدولة بطريقة غير مشروعة.

وكانت الهيئة الاتحادية للجمارك ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، عممت على الدوائر الجمركية المحلية بشأن وجود معلومات عن تهريب أشخاص، من خلال استخدام بعض الحيل والطرق غير المألوفة.