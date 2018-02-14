وأصاب أحمد خان رحيمي، وهو مواطن أميركي ولد في أفغانستان وعاش في ولاية نيو جيرزي، 30 شخصا بجراح عندما انفجرت إحدى قنابله في حي تشيلسي في مانهاتن في إحدى ليالي شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2016. ولم تنفجر قنبلة ثانية زرعت بالقرب منها.

وقع الانفجار بعد ساعات قليلة من انفجار قنبلة صغيرة على طول طريق لمشاة البحرية في سيسايد هايتس بولاية نيو جيرزي ولكن لم يصب أحد.

أثارت التفجيرات عملية مطاردة استمرت يومين وانتهت بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ليندن بولاية نيو جيرزي. تم إطلاق النار على رحيمي عدة مرات لكنه نجا.

وقال الادعاء الفيدرالي في أوراق المحكمة إن رحيمي لم يظهر الندم وحاول تجنيد زملائه السجناء في السجن الفيدرالي بنيويورك الذي يقبع فيه منذ اعتقاله.

وقال "إنه فخور بما فعله، ويحتقر نظام العدالة الأميركي، ويكرس نفسه مثل أي وقت مضى للأيديولوجيته الإرهابية".