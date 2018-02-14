وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن الجيش الوطني في القطاع الغربي، حرر معظم التباب التي يطل عليها حصن الرماء التاريخي وهي تباب شعب حاشد وتباب المُلس التي تسيطر وتشرف من الشمال عليها منطقة شرار، وتباب موجر، ومنطقة الخميس والخط الرئيسي لخط الراهدة - عدن".

وأضاف المصدر" أن الجيش استعاد عتادا عسكريا وأسلحة تركتها المليشيا بعد هزيمتها من تلك المناطق".

من جهة أخرى، أعلنت مصادر عسكرية يمنية سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي في غارات لطائرات التحالف العربي على محافظة حجه الحدودية مع السعودية.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت جبهتي حرض وميدي، ودمرت منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية ومخابئ ومخازن للسلاح.

وأفاد مراسلنا في اليمن بأن قوات الشرعية اليمنية سيطرت على مواقع ومرتفعات في الجهة الشرقية لتعز، وفي مناطق الأقروض والشقب والصلو، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وكانت قوات الشرعية قد شنت هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي شرقي تعز.