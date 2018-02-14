وافتتح غونزالو هيغوين التسجيل بعد دقيقتين فقط ثم ضاعف التقدم من علامة الجزاء لكن الفريق الزائر رد بطريقة رائعة.

وقلص هاري كين الفارق في الدقيقة 35 لتهتز شباك يوفنتوس لأول مرة في 2018 قبل أن يهدر هيغوين ركلة جزاء بتسديد الكرة في العارضة قبل نهاية الشوط الأول ليضيع على نفسه فرصة الثلاثية.

وأدرك توتنهام التعادل من ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 71 مما يعزز فرص الفريق اللندني في بلوغ دور الثمانية على حساب وصيف بطل النسخة الماضية عندما يخوض الإياب في استاد ويمبلي.