وبيانات التضخم التي ستصدر الأربعاء قد تزعزع انتعاشا هشا للسوق أو تمهد الطريق إلى المزيد من المكاسب.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 39.18 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 24640.45 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندردآند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.94 نقطة، أو 0.26 بالمئة، ليغلق عند 2662.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 31.55 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 7013.51 نقطة.