وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق إلى أدنى مستوى في شهرين في التعاملات المبكرة، لكن خام القياس العالمي أنهى الجلسة مرتفعا 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 62.72 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 10 سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 59.19 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع وهو ما شجع المستثمرين على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية مثل النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المرجح أن تتجاوز زيادة في إنتاج النفط العالمي، تقودها الولايات المتحدة، نمو الطلب هذا العام.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 إلى 1.4 مليون برميل يوميا وقالت في تقريرها الشهري عن السوق إن الطلب على النفط نما بمعدل 1.6 مليون برميل يوميا في 2017.

لكن زيادة سريعة في الإنتاج، لاسيما في الولايات المتحدة، قد تتجاوز أي تسارع في الطلب وتبدأ بدفع مخزونات النفط العالمية للصعود بعد أن اقتربت كثيرا من متوسط الخمس سنوات.