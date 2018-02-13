وقال خفر السواحل اليوناني في بيان، إن الحادث وقع في إيميا المعروفة باسم كارداك بالتركية، قرب منتصف ليل الاثنين.

وأضاف أن سفينة دورية تركية "قامت ببعض المناورات الخطيرة" لتصدم الجانب الأيسر من سفينة خفر السواحل اليوناني التي كانت تقوم بدورية في المنطقة وأصابتها بأضرار. وقال خفر السواحل إنه لم تقع إصابات.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن "مثل هذه الحوادث الخطيرة التي تعرض حياة الناس للخطر، هي نتيجة للسلوك التصعيدي والاستفزازي الذي أظهرته تركيا على نحو متزايد في الأيام الأخيرة".

وأضافت: "على تركيا وقف انتهاك القانون الدولي والتصرفات التي لا تساهم في تطوير علاقات البلدين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

كما أشارت الوزارة في البيان إلى أن السفير التركي لدى أثينا اُستدعي إلى وزارة الخارجية.

يذكر أن هناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن قضايا كثيرة، تتراوح بين قبرص المقسمة على أساس عرقي، والسيادة على المجال الجوي وحركة الطيران.

وكادت حرب تنشب بين البلدين عام 1996 بسبب خلاف بشأن السيادة على الجزر الصغيرة، لكن التوترات هدأت منذ ذلك الحين.