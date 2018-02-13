أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قالت مصادر عسكرية، إن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على جبل شيفان الاستراتيجي، الواقع شمالي منطقة كرش التابعة لمديرية القبيطة بمحافظة لحج، بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الشرعية مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.