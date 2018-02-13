وحذر تقرير أمني جديد من القراصنة الذين يستهدفون أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الإلكترونية، وقال إن "هذه هي أحدث طريقة لسرقة تفاصيل بطاقتك البنكية".

وأظهر مقطع فيديو جديد لحظة تركيب لص لـ"جهاز الاحتيال" على جهاز الدفع.

وكما يبين الفيديو، فإن عملية تثبيت الجهاز تتطلب بضع ثوان فقط، حيث يظهر الرجل وهو يخرج شيئا من جيبه ويلصقه على جهاز الدفع.

وتقوم الفكرة على جهاز الاحتيال الذي يأخذ شكل لوحة مفاتيح جهاز الدفع، وكلما مرّ زبون وأدخل بطاقته، يتم أوتوماتيكيا تسجيل معطياته.

وتبحث الشرطة في إحدى البلدات بولاية بنسلفانيا، حاليا، عن عدد من اللصوص، الذين التقطتهم كاميرات المراقبة خلال تركيبهم هذا الجهاز في عدة محلات تجارية.