وردا على سؤال بشأن التصعيد الفلبيني الأخير، قال الصباح: "نستنكر ونستغرب تصريحات الرئيس الفلبيني، خاصة وأننا على تواصل مستمر مع الفلبين على أعلى مستوى"، وفق ما ذكرت وكالة كونا.

وأضاف: "لدينا أكثر من 170 ألفا من الجالية الفلبينية يعيشون في البلاد حياة كريمة، وهم من أقل الجاليات من حيث نسبة المشكلات".

وأعرب وزير خارجية الكويت عن أسفه لأية حوادث فردية قد تحدث، قائلا: "نحن لا نتأخر عن تزويد الجانب الفلبيني بكافة نتائج التحقيقات" التي تجرى بهذا الصدد.

واعتبر الصباح أن هذا التصعيد "لا يخدم العلاقة بين الكويت والفلبين"، مشددا على أن التعاون مهم "للوصول إلى الحقائق" بشأن كل تفاصيل الحوادث الفردية التي وقعت، وهذا الذي يساعد على الفهم والتعاون وزيادة العمالة الفلبينية في الكويت.