وأصرّت امرأة على مرافقة "حقيبتها" ودخول جهاز الفحص بالأشعة السينية، بسبب خوفها من أن يتم سرقة ممتلكاتها أو التلاعب بها.

وبعد خروجها من الجهاز، أعادت مرة أخرى فحص حقيبة يدها قبل المغادرة.

وقالت "ديلي ميل" إن موظفي الأمن أصيبوا بالصدمة عندما لمحوا المرأة على حاسوب الماسح الضوئي.

ووقع الحادث الغريب يوم 11 فبراير في محطة قطار بمدينة دونغقوان جنوبي الصين.