ويؤكد الإعلان على أهمية المحاور الأساسية للقمة، وضرورة رفع مستوى الوعي العالمي بها، وعلى أهمية الرسالة الإعلامية والدور المأمول من الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة المحتوى الإعلامي لما فيه صالح البشرية.

وتضمن الإعلان الذي تم التوقيع عليه 6 مبادئ رئيسية، هي:

أولا: التأكيد على الأهمية القصوى التي تمثلها قمة الحكومات العالمية 2018 والمحاور الرئيسية التي ناقشتها في صناعة مستقبل العالم، والدور المأمول من الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة المحتوى الإعلامي لما فيه صالح البشرية.

ثانيا: يرى الموقعون على الإعلان أن مخرجات وتوصيات الحوار العالمي للسعادة الذي شهدته قمة الحكومات العالمية 2018، تستحق متابعة إعلامية مستمرة تسلط الضوء على دورها في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي المتسارع والاهتمام بسعادة ورفاه البشر، وربط السعادة بأجندات العمل الحكومي وتطبيق المفاهيم العلمية للسعادة عمليا.

ثالثا: اتفق الموقعون على تعزيز المحتوى الإعلامي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتوظيف الأدوات الإعلامية لرفع مستوى هذا المحتوى، وتسليط الضوء على النجاحات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، انطلاقا من التأثير الإيجابي للقطاع في حماية كوكب الأرض وخلق اقتصادات جديدة وتحقيق الكفاءة واستشراف مستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإعلام والصحة والتعليم، والعمل على نقل ونشر وتوثيق المبادرات الإبداعية في تلك القطاعات وتعميمها للاستفادة منها عالميا.

رابعا: أكد الموقعون على أهمية تطوير منظومة إعلامية متكاملة للتعامل مع قضايا التغيير المناخي والحد من تأثيراتها السلبية على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والدعوة إلى تبني استخدام التقنيات الخضراء في مختلف المجالات لاسيما الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع حول القضايا البيئية.

خامسا: لفتوا إلى أهمية تسليط الضوء على جميع الجهود العالمية في مجال استيطان الفضاء وآخر ما توصلت إليه أبحاث الفضاء حول العالم، وعمليات تطوير التقنيات الفضائية على الأرض، وإبراز الدور الذي تؤديه علوم الفضاء في تسهيل معرفة الكون وفهم قوانينه وآليات عمله والإجابة على أسئلة جوهرية حول طبيعته.

سادسا: يؤكد الإعلان على دعم قضايا الشباب بمختلف جوانبها والدفع نحو تعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار ورسم خطط المستقبل، ومخاطبتهم بلغة ومحتوى إعلامي يتناسب مع طبيعة تطلعاتهم وطرق تفكيرهم.

وشملت قائمة الموقعين: وكالة أنباء الإمارات "وام"، ووكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الإيطالية "آنسا"، ووكالة "بي تي آي" الهندية، والوكالة الموريتانية للأنباء، ووكالة الأنباء الهندية الأسيوية "إيانس"، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون االإسلامي، واتحاد وكالات الأنباء العربية، ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ووكالة الوطنية للإعلام في لبنان، ووكالة الأنباء العمانية، ووكالة الأنباء البرتغالية "لوسا"، ووكالة أنباء أثينا، ووكالة أناء "يوكرين فورم" الأوكرانية.