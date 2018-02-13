وقال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المظلة التي تجمع تحتها معظم مسارح القطاع الحكومي، في مقابلة مع "رويترز": "قريباجدا، ربما خلال أقل من 20 يوما، سيتم تدشين أحدث فرقة مسرحية تحمل اسم (الشمس)، وتندرج تحت مسمى المسرح النوعي".

وأضاف: "هي فرقة تعمل لذوي الاحتياجات الخاصة، أو من نفضل تسميتهم ذوي القدرات الخاصة، سيكون مقرها مسرح الحديقة الدولية. من خلال هذا المسرح سننتج عروضا عن هموم ومشاكل وقضايا ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى عروض أخرى تجمع بين ذوي القدرات الخاصة وممثلين من البيت الفني للمسرح".

وقبل تأسيس الفرقة كانت للبيت الفني للمسرح بعض التجارب بمجال مسرح ذوي الاحتياجات الخاصة، منها عرض "ورد وياسمين" لمسرح الشباب الذي دمج بين الممثلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض "العطر" لمسرح الطليعة الذي قدمه فنانون من الصم والبكم، وهو ما شجع على تأسيس فرقة دائمة لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم في المجتمع.

وقال مختار: "نخطط لتزويد مسرح الفرقة الجديدة بتجهيزات تساعد ذوي القدرات الخاصة على متابعة العروض بكل يسر، سيكون هناك نحو 30 مقعدا مزودا بسماعات للمكفوفين، وشاشات خاصة بالصم متصلة بكاميرا مسلطة على مترجم متخصص في لغة الإشارة ينقل كل ما يقال على خشبة المسرح للمشاهدين".

ويضم البيت الفني للمسرح تحت مظلته عدة مسارح، من بينها المسرح القومي والمسرح الحديث والمسرح الكوميدي، ومسرح الشباب ومسرح الغد ومسرح الطليعة والمسرح القومي للأطفال ومسرح القاهرة للعرائس.