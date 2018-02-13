ويعود تاريخ الـ "مواي تاي" إلى ألفي عام، وتعرف باسم "فن الأطراف الثمانية"، كونها تعتمد بشكل كبير على استخدام المرفقين واليدين والركبتين والقدمين.

ويمكن للأطفال الفائزين في المباريات، أن يحصلوا على مبالغ تصل إلى ثلاثة آلاف بات (94.3 دولار)، مما يدفع الكثير من الأطفال إلى الإقبال عليها كوسيلة للخروج من الفقر.

وحذر أطباء من خطورة ممارسة هذه الرياضة على الأطفال في سن مبكرة، إذ قالت طبيبة الأمراض العصبية، جيرابورن لواثاماتاس، إنها أجرت دراسة استغرقت 5 سنوات، أظهرت أنماطا من تلف في المخ وفقدان الذاكرة بين الأطفال الذين يمارسونها، بالمقارنة بنظرائهم غير الممارسين لهذه الرياضة.

وأضافت: "لا توجد ملاكمة آمنة لأنك ترى أن حتى اللاعبين البالغين عندما يكبرون يصابون بمرض الشلل الرعاش، بسبب الاضطرابات في المخ التي يعانون منها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت هيئة الرياضة في تايلاند العام الماضي إن أكثر من 10 آلاف لاعب ملاكمة في تايلاند تقل أعمارهم عن 15 عاما. لكن الخبراء يقولون إن هذا العدد قد يكون أكثر عشرين مرة، لأن أغلب اللاعبين غير مسجلين.

أما بعض أولياء الأمور والمدربين، دافعوا عن هذه الرياضة، قائلين إنها "تعلم الأطفال الانضباط وتشكل مصدر دخل مهم".