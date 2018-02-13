وكشفت شركة "بوسطن ديناميكس"، المملوكة من قبل غوغل، الفيديو الذي يظهر الروبوت "سبوت ميني" وهو يتجول داخل منزل مع روبوت آخر، قبل أن يتوجه نحو الباب ويفتحها ثم يمران معا.

وقال "ماشابل" إن الروبوت، الذي أزيح الستار عنه في نوفمبر الماضي، يمكنه التجول في كل أرجاء المنزل مثل "الكلب المنزلي"، كما بات بإمكانه الآن فتح وقفل الأبواب.

و"سبو تميني" هو عبارة عن روبوت صغير صمم على شكل كلب ذي أربع أرجل ويزن حوالي 25 كيلوغراما.

ويتميز "الروبوت الكلب" بأذرع ميكانيكية وأجهزة استشعار متطورة تجعله يتعامل بسهولة مع العديد من الحالات في المنزل أو المكتب.