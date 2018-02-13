وقال مسؤول الإعلام في حزب العمال الكردستاني هفال دمهات لوكالة فرانس برس "لدينا معلومات أنه عند الساعة 8:30 صباحا (5:30 بتوقيت غرينتش) هاجمت قوة غير معروفة أحد المواقع العسكرية التركية في منطقة غري بيا قرب زاخو" داخل الأراضي العراقية.

وأضاف أنه "وفق معلوماتنا في المنطقة، فقد أدى الهجوم إلى إحراق دبابة ومقتل عدد من أفراد الجيش التركي".

من جهة ثانية، أفاد شهود عيان لفرانس برس أن "الهجوم استمر لساعتين. سمعت أصوات اشتباكات عنيفة، ونعتقد أن هناك قتلى"، لافتين إلى أن الجيش التركي قصف المنطقة.

ووفق الشهود، فإن الموقع العسكري التركي المستهدف كبير وموجود منذ العام 1995، ويسيطر حزب العمال الكردستاني على المناطق المحيطة بها.

وهو أول هجوم من نوعه داخل الأراضي العراقية، حيث يتواجد 18 موقعا عسكريا للأتراك منذ التسعينيات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب التركي أيضا.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشن أنقرة عملية عسكرية في منطقة عفرين بشمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية".