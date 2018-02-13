ومنذ بدء الاحتفال بعيد الحب في اليابان قبل نحو أربعة عقود، يحيي اليابانيون المناسبة بشكل مختلف، فالنساء هن من يشترين الهدايا والشوكولاتة للرجال بما في ذلك رؤساء العمل والزملاء والأزواج. وبعض الرجال يرد الهدايا بعد شهر بمناسبة ما يعرف باسم"اليوم الأبيض".

وأراد أعضاء فرقة "نيكد" الموسيقية إعطاء الرجال فكرة عن شعور المرأة بالسعادة الغامرة عندما تقدم لها صحبة ورد. ويعتزمون توزيع ألف وردة على مدى يومين.

وقالت ساياكا كانزاكي منظمة العرض "في ثقافة اليابان.. يشعر أغلب الرجال بالحرج من تقديم الزهور يمن يعتزون بهم لكننا نريد إرساء عادة جديدة تمكن الرجل من تقديم الورود خاصة في يوم مثل عيد الحب".

وقالت يوكو كينوغاسا التي كانت تتسوق في الشارع "بالنسبة للنساء خاصة... تلقي الورود يشعرهن بالسعادة".

وذكرت متسوقة أخرى تدعى إيكا أكوهوري أن أحدا لم يقدم لها الورد في حياتها. وبالنسبة لها فإن عيد الحب يعني أن تخبز وتستعد وتخطط لموعد غرامي مع زوجها.

وقالت "من الصعب أن تقول لرجل ياباني ‘هل يمكن أن تأتيني بالورود؟‘ لكن إذا وجد رجل يفعل ذلك فسأرحب بشدة".