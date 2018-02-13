ورسم نيمار على ساقه صورة للكأس "ذات الأذنين" الخاصة بالبطولة الأوروبية المرموقة، مصحوبة بتاريخ 6-6-2015، يوم توج فريقه السابق برشلونة الإسباني باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف، آخرها سجله البرازيلي بنفسه.

ونشر نيمار (26 عاما) صورة التاتو على حسابه الخاص بموقع "إنستغرام"، قبيل الموقعة المرتقبة.

ويحل الفريق الباريسي ضيفا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، محملا بآمال إطاحة الفريق الملكي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب بالعاصمة الفرنسية في 6 مارس المقبل.

ويعتقد على نطاق واسع، أن إدارة النادي الفرنسي قد تسمح لنيمار بالرحيل إلى ريال مدريد الموسم المقبل، فقط إذا قاد باريس سان جرمان للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأول مرة في تاريخه.