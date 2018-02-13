وأضافت المتحدثة أن الدخان أعاق عمليات الإنقاذ في بادئ الأمر، وأن التحقيق في الحادث سيبدأ قريبا.

وذكرت أن السفينة مملوكة لشركة النفط والغاز الحكومية، أكبر شركة تنقيب عن مصادر الطاقة في البلاد.

وقال مسؤول من شركة النفط والغاز إن السفينة كانت تجرى لها أعمال صيانة في حوض السفن "كوتشين"، الذي تديره الحكومة على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.