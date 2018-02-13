وألغيت جميع الرحلات من وإلى المطار، الاثنين، بعد العثور على قنبلة تزن 500 كيلوغراما في مرسى "جورج الخامس" شرقي لندن.

وقالت دائرة شرطة العاصمة إنها أخلت منطقة تقع على بعد 215 مترا من القنبلة، وتضمن ذلك عدة شوارع سكنية، بينما عمل خبراء مفرقعات من البحرية الملكية على تفكيك القنبلة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال المدير التنفيذي للمطار روبرت سينكلير، الثلاثاء، إن الحياة عادت للمنطقة التي أخلتها السلطة وسيعمل المطار بشكل طبيعي.

ويقع مطار لندن سيتي، في منطقة دوكلاندز شرق لندن، وهي المنطقة التي تعرضت لقصف شديد من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.