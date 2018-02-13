وقال مدع عام باكستاني إن محاكمة القاتل المزعوم محمد عمران، ستستكمل خلال أسبوع، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكان عمران قد اعتقل في يناير بتهمة اغتصاب وقتل زينب أنصاري ( 7 سنوات)، مما أثار إدانات واسعة وألقى الضوء على سبع عمليات خطف وقتل أخرى يشتبه بارتكابها.

وقالت الشرطة إن عمران اعترف بعمليات القتل وإلقاء جثة زينب في مكب نفايات بمدينة كاسور.

وطالب الكثير من الباكستانيين بإعدام عمران علنا.