وجاء ذلك قبيل زيارة يقوم بها هذا الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لتركيا.

وأدلى أردوغان بهذا التصريح لأعضاء من حزبه الحاكم العدالة والتنمية في البرلمان.

وقال الرئيس التركي إن "مثل هذه الأموال التي تخرج من ميزانية الولايات المتحدة لهذه المنظمات الإرهابية تخرج من جيوب المواطنين.. على الشعب الأميركي أن يفكر مليا في مثل هذا الأمر."

ورغم الاعتراضات الدولية، بدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي ترى أنها جناح مسلح لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يحارب أنقرة منذ 3 عقود.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التحالف الدولي ضد "داعش" في بالكويت، الثلاثاء، إن بلاده ستقدم 200 مليون دولار لدعم المناطق المحررة من تنظيم داعش في سوريا، لكنه لم يحدد جهة بعينها.

وعبر تيلرسون عن قلق واشنطن إزاء التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، في إشارة إلى العملية العسكرية في عفرين، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بلاده تدرك المخاوف الأمنية لتركيا.