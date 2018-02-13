وبحلول الساعة 07:31 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهبمرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1327.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق سجل المعدن أعلى سعر منذ السابع من فبراير شباط عند 1328.03دولار.

كان المعدن الأصفر صعد 0.5 بالمئة أمس الاثنين في أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية ليوم واحد في أكثر من أسبوع.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1330 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى انتل اف.سي ستون "نشتبه في أن الذهب قد انفصل بدرجة كبيرة عن الأسهم معظم الأسبوع الماضي ليقتفي بدلا من ذلك أثر الدولار صعودا وهبوطا على نحو أوثق".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ستعملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 89.9 في أحدث قراءة له مسجلا أكبرانخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ أول فبراير.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.61دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 971.5 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 981.45 دولار للأوقية.