وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.99 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 40 سنتا يعادل 0.6 بالمئة أيضا، مقارنة مع التسوية السابقة.

وكانت أسواق الأسهم منيت الأسبوع الماضي ببعض أشد خسائرها، مما تسبب في اهتزاز الثقة في جميع الأسواق.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين من خارجها سيزيدون الإمدادات بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، بارتفاع قدره 250 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات الشهر الماضي، في ثالث زيادة على التوالي من 870 ألف برميل شهريا في توقعات نوفمبر.

وأشارت المنظمة إلى أن أسواق النفط ستعود للتوازن بين العرض والطلب، لكن فقط "قرب نهاية هذا العام" بسبب نمو الإنتاج من خارجها.