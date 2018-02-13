وحذر الصباح في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"، الثلاثاء، في الكويت، من أن "المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة"، رغم "التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع".

وتابع الوزير: "أصبح من الأهمية بمكان أن يبدأ تحالفنا في خلق آفاق جديدة في إطار استمرار الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، ومتابعة وتطوير الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش".

ووجه الوزير تهنئة للعراق لـ"قضائه على الإرهاب المتمثل بداعش"، آملا أن "تتكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في ملاحقة مرتكبي العمليات الإرهابية".

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن التحالف الدولي نجح في دحر "داعش"، في 98 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، لكنه شدد على أن نهاية عمليات التنظيم العسكرية ضد "داعش" لا تعني نهاية التنظيم الحتمية.

وأضاف تيلرسون أن أكثر من 3 ملايين شخص عادوا إلى ديارهم بعد تهجيرهم من جانب مسلحي "داعش"، مشيرا إلى ضرورة إعادة بناء المناطق التي دمرها التنظيم.

وقال الوزير الأميركي إن واشنطن ستقدم 200 مليار دولار إضافية لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من داعش في "سوريا".