ولعب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز صاحب الـ29 عام في أوقات سابقة مع ليونيل ميسي في النادي الكتالوني.

وعام 2012 شهد النجم التشيلي زميله ميسي وهو يبكي بحرقة في لقاء دور نصف النهائي بمسابقة دوري الأبطال في لقاء تشيلسي الإنجليزي.

وتابع : "في غرفة خلع ملابس برشلونة وتحديدًا عام 2012 عندما خسر الفريق أمام تشلسي وخرج من نصف نهائي دوري الأبطال، بكى ميسي بحرقة بسبب ضياعه لركلة جزاء".

وحلَّ سانشيز ضيفًا على برنامج الفرنسي تيري هنري نجم آرسنال السابق على شبكة "سكاي سبورتس"، وتحدث فيها عن معاناة نجوم كرة القدم والضغوطات التي يتعرضون لها.

وقال: "أعتقد أن كرة القدم تعطي للاعبين الكثير، ولكن الناس لا ترى حجم المعاناة التي يعيشها لاعب الكرة خلف الأضواء".

وأضاف: "عليك في بعض الأحيان أن لا ترى عائلتك، أو لا تحضر عيد ميلاد والدتك أو أولادك"، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.

الجدير بالذكر أن سانشيز قد أنضم لصفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من أرسنال الإنجليزي.