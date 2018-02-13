وحقق وريورز بذلك انتصاره الثالث على التوالي لينهي بذلك سلسلة من أربع مباريات متتالية على أرضه وقبل أن يلعب في ضيافة بورتلاندتريل بليزرز في الجولة المقبلة.

وتألق ألفريد بايتون، المنضم مؤخرا من أورلاندو ماجيك إلى صنز، وتصدر قائمة مسجلي النقاط في اللقاء برصيد 29 نقطة لكن ذلك لم يكن كافيا تماما للفوز.

وأحرز كيفن دورانت 17 نقطة وأضاف زميله كلاي طومسون 16 نقطة ليحقق وريورز انتصاره 12 على التوالي ضد "صنز" بالتحديد وهي أطول سلسلة انتصارات للفريق ضد أي منافس.

وبعد تسجيل كوري 22 نقطة، وتصدر قائمة مسجلي النقاط في وريورز، فقد نجح مع والده ديل في تقاسم المركز الثالث في قائمة مسجلي النقاط للوالد والابن معا في تاريخ المسابقة.

وبلغ مجموع نقاط كوري ووالده 26883 نقطة وهو نفس رصيد ريكوبرينت باري.

كما استحوذ كوري على تسع كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة في 30 دقيقة.

وافتقد وريورز لاعبه درايموند غرين بسبب معاناته من إصابة في إصبعه ونجح بديله أومري كاسبي في تسجيل 19 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة.

وهذا اللقاء الأول بين الفريقين خلال الموسم الجاري.