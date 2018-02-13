ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن المصادر، قولها إن 41 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب 45 آخرون، خلال معارك مع القوات الشرعية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتركزت المواجهات في الطريق الرابط بين حيس والجراحي، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، آليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة جبل رأس وأطراف مديرية الجراحي.

وأكدت المصادر العسكرية أن ميليشيات الحوثي نقلت المصابين وجثث القتلى إلى المستشفى العسكري في الحديدة.