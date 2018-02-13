وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيانها السادس بشأن العملية "سيناء 2018"، أن القوات الجوية "قامت بتدمير 7 سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية استخدامها للهروب، وأنه جرى القضاء على خلية إرهابية مكونة من 10 تكفيرين أثناء الاختباء بأحد المنازل".

كما أكد البيان تدمير 143 من الأوكار والمخازن التي تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عـثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير الجاري.