وبعد المباراة التي لعبت مساء، نشر اللاعب صاحب الـ 29 عاما على "إنستغرام"، صورة لأصابع قدميه وقد تحولت إلى اللون الأصفر، بسبب برودة الطقس في مدينة ساوثمبتون الواقعة في أقصى جنوب بريطانيا.

وعلق اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي شارك في المباراة في الدقيقة 79، قائلا: "هل من مقترحات لإزالة الجليد من على قدمين متجمدتين؟".

وأقيمت المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، في درجة حرارة 4 مئوية.